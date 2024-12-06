Гол Цыплакова не помог «Айлендерс» избежать поражения в матче с «Сиэтлом»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Сиэтл Кракен». Гости одержали победу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Картье (Данн, Ларссон) – 02:48 0:2 Бьёркстранд (Стивенсон) – 16:58 (pp) 0:3 Данн (Ларссон, Бенирс) – 23:55 0:4 Райт (Монтур) – 33:05 (pp) 1:4 Добсон (Хольмстрём, Ли) – 51:57 2:4 Цыплаков – 55:37 2:5 Шварц (Танев) – 57:20
В составе победителей голами отметились Тай Картье, Оливер Бьёркстранд, Винс Данн, Шейн Райт и Джейден Шварц. За «Айлендерс» отличились Ноа Добсон и российский нападающий Максим Цыплаков.
Отметим, что теперь на счету россиянина 14 (4+10) очков в нынешнем сезоне НХЛ.
В следующем матче «Айлендерс» сыграют с «Каролиной», а «Сиэтл» встретится с «Нью-Джерси».
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