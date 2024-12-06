Гол Цыплакова не помог «Айлендерс» избежать поражения в матче с «Сиэтлом»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Сиэтл Кракен». Гости одержали победу со счётом 5:2.

В составе победителей голами отметились Тай Картье, Оливер Бьёркстранд, Винс Данн, Шейн Райт и Джейден Шварц. За «Айлендерс» отличились Ноа Добсон и российский нападающий Максим Цыплаков.

Отметим, что теперь на счету россиянина 14 (4+10) очков в нынешнем сезоне НХЛ.

В следующем матче «Айлендерс» сыграют с «Каролиной», а «Сиэтл» встретится с «Нью-Джерси».

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