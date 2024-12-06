Андрей Свечников набрал четыре очка в матче НХЛ впервые в карьере

24-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников набрал четыре очка в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:3). К трём результативным передачам на последней минуте игры форвард добавил заброшенную шайбу в пустые ворота.

Это первая игра в НХЛ-карьере Свечникова, в которой ему удалось набрать четыре или более очков. Ранее его максимальным показателем были три очка — столько Андрею удавалось набрать 18 раз в 432 сыгранных матчах.

В текущем сезоне на счету Свечникова 22 очка (9+13) в 26 проведённых матчах. Всего за карьеру он набрал в регулярных чемпионатах НХЛ 338 очков (140+198).

Видео: «Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова