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Андрей Свечников набрал четыре очка в матче НХЛ впервые в карьере

Андрей Свечников набрал четыре очка в матче НХЛ впервые в карьере
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24-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников набрал четыре очка в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (5:3). К трём результативным передачам на последней минуте игры форвард добавил заброшенную шайбу в пустые ворота.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Макар) – 09:13     1:1 Робинсон (Бёрнс, Нечас) – 16:05     2:1 Джарвис – 24:09 (pp)     3:1 Рослович (Свечников, Уокер) – 26:41     3:2 Ничушкин (Келли, Тэйвз) – 54:41     4:2 Нечас (Свечников, Гостисбер) – 57:49 (pp)     4:3 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 58:13     5:3 Свечников (Друри, Ахо) – 59:44    

Это первая игра в НХЛ-карьере Свечникова, в которой ему удалось набрать четыре или более очков. Ранее его максимальным показателем были три очка — столько Андрею удавалось набрать 18 раз в 432 сыгранных матчах.

В текущем сезоне на счету Свечникова 22 очка (9+13) в 26 проведённых матчах. Всего за карьеру он набрал в регулярных чемпионатах НХЛ 338 очков (140+198).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: «Каролина» показала предматчевую традицию с участием Свечникова

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