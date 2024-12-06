НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 6 декабря
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Сегодня, 6 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 1
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Норрис (Ткачук, Батерсон) – 12:14 1:1 Дебринкэт (Комфер, Тарасенко) – 46:15 (pp) 2:1 Норрис (Батерсон, Дженсен) – 59:17
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Аткинсон (Гики) – 01:26 2:0 Гики (Аткинсон, Хедман) – 07:29 3:0 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 08:32 4:0 Хагель (Чернак) – 08:55 5:0 Гюнцель – 17:45 (pp) 6:0 Чирелли (Макдона, Пойнт) – 24:16 7:0 Пербикс (Пойнт, Лиллеберг) – 38:32 7:1 Веннберг (Зеттерлунд, Рутта) – 40:14 8:1 Пол (Пойнт, Мозер) – 46:01
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 0
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Эванс – 07:50 (sh) 2:0 Лайне (Хатсон, Судзуки) – 41:14 (pp) 3:0 Армиа (Эванс, Джекай) – 59:14
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Томпсон (Цукер, Так) – 03:27 (pp) 1:1 Виларди (Флёри, Шайфли) – 04:14 2:1 Козенс (Бенсон, Клифтон) – 11:29 2:2 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 23:06 (pp) 2:3 Лаури (Моррисси, Виларди) – 63:59
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 7
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес – 02:36 0:2 Миккола (Ткачук, Боквист) – 06:57 0:3 Барков (Райнхарт, Ткачук) – 23:00 (pp) 1:3 Фёрстер (Фараби, Мичков) – 27:13 (pp) 2:3 Силер – 29:31 2:4 Вераге (Ткачук, Барков) – 33:35 (pp) 3:4 Типпетт (Мичков) – 37:41 4:4 Типпетт (Мичков) – 38:04 5:4 Хэтэуэй (Лотон, Ристолайнен) – 45:39 5:5 Форслинг (Беннетт, Родригес) – 54:43 5:6 Райнхарт (Вераге, Ткачук) – 58:01 (pp) 5:7 Ткачук (Райнхарт, Куликов) – 59:49 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Макар) – 09:13 1:1 Робинсон (Бёрнс, Нечас) – 16:05 2:1 Джарвис – 24:09 (pp) 3:1 Рослович (Свечников, Уокер) – 26:41 3:2 Ничушкин (Келли, Тэйвз) – 54:41 4:2 Нечас (Свечников, Гостисбер) – 57:49 (pp) 4:3 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 58:13 5:3 Свечников (Друри, Ахо) – 59:44
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 5
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Картье (Данн, Ларссон) – 02:48 0:2 Бьёркстранд (Стивенсон) – 16:58 (pp) 0:3 Данн (Ларссон, Бенирс) – 23:55 0:4 Райт (Монтур) – 33:05 (pp) 1:4 Добсон (Хольмстрём, Ли) – 51:57 2:4 Цыплаков – 55:37 2:5 Шварц (Танев) – 57:20
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Болдюк (Шенн, Броберг) – 12:49 (pp) 0:2 Томас (Нейборс, Сутер) – 14:49 1:2 Пеллетье (Ломберг, Мироманов) – 15:04 2:2 Коронато (Зари, Уигар) – 25:23 (pp) 2:3 Бучневич (Томас, Броберг) – 46:00 3:3 Уигар (Юбердо) – 47:06 3:4 Парэйко (Томас, Холлоуэй) – 62:25
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Лабанк (Пюухтия, Веренски) – 02:31 1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 09:46 2:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 22:22 3:1 Экхольм (Скиннер, Хенрик) – 24:02 (pp) 4:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 26:53 4:2 Сиверсон (Силлинджер, Фантилли) – 30:02 5:2 Скиннер (Хенрик, Янмарк) – 38:30 5:3 Силлинджер (Харрис, Кристиансен) – 46:10 6:3 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 53:37 (pp)
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 36 очков после 25 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Миннесота Уайлд» с 38 очками после 25 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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