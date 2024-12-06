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Матвей Мичков стал самым молодым игроком «Филадельфии», кто отдал три передачи за период

Матвей Мичков стал самым молодым игроком «Филадельфии», кто отдал три передачи за период
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Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков во встрече с «Флоридой Пантерз» записал на свой счёт хет-трик из результативных передач, трижды ассистировав партнёрам во втором периоде.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 19-летний Мичков стал самым молодым игроком «Филадельфии», кто отдал три передачи за один период.

Отметим, что россиянин стал первым новичком в этом сезоне, который набрал 20+ очков.

Напомним, в ночь с 6 на 7 декабря мск на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Флоридой Пантерз». Победу со счётом 7:5 одержали гости.

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