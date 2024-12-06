Коннор Макдэвид сравнялся с Сидни Кросби по количеству матчей с 4+ очками
Поделиться
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» отдал четыре результативные передачи.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид провёл свой 40-й матч с четырьмя и более очками в карьере и сравнялся с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Отмечается, что хоккеисты лидируют по данному показателю среди действующих игроков.
Сообщается, что Макдэвид провёл 10-й матч с четырьмя передачами в карьере. Это лучший показатель среди действующих игроков.
6 декабря завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Лабанк (Пюухтия, Веренски) – 02:31 1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 09:46 2:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 22:22 3:1 Экхольм (Скиннер, Хенрик) – 24:02 (pp) 4:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 26:53 4:2 Сиверсон (Силлинджер, Фантилли) – 30:02 5:2 Скиннер (Хенрик, Янмарк) – 38:30 5:3 Силлинджер (Харрис, Кристиансен) – 46:10 6:3 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 53:37 (pp)
Материалы по теме
Комментарии
- 6 декабря 2024
-
08:43
-
08:36
-
08:30
-
08:18
-
08:09
-
08:06
-
07:12
-
06:47
-
06:36
-
06:03
-
05:52
-
05:40
-
05:39
-
05:14
-
05:07
-
04:21
-
03:45
-
02:16
-
01:34
- 5 декабря 2024
-
23:54
-
23:40
-
23:26
-
23:09
-
22:50
-
22:43
-
22:35
-
22:23
-
22:21
-
22:17
-
22:10
-
22:00
-
21:55
-
21:47
-
21:33
-
21:18