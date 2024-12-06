Коннор Макдэвид сравнялся с Сидни Кросби по количеству матчей с 4+ очками

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» отдал четыре результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид провёл свой 40-й матч с четырьмя и более очками в карьере и сравнялся с капитаном «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. Отмечается, что хоккеисты лидируют по данному показателю среди действующих игроков.

Сообщается, что Макдэвид провёл 10-й матч с четырьмя передачами в карьере. Это лучший показатель среди действующих игроков.

6 декабря завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева.