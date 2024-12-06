«Чувствовал себя не очень». Свечников — о своих четырёх очках во встрече с «Колорадо»

24-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников прокомментировал свою игру во встрече с «Колорадо Эвеланш», где форвард набрал 4 (1+3) очка.

«Честно говоря, чувствовал себя не очень хорошо. Конечно, приятно набирать очки, и это, безусловно, придаёт уверенности. Просто продолжу в том же духе.

Почему чувствовал себя не очень хорошо? Не знаю. Наверное, ноги были тяжёлыми», — приводит слова Свечникова журналист Райан Хенкель на своей странице в социальной сети Х.

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева одержали победу со счётом 5:3.