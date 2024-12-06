Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Каролины» высказался о четырёх очках Свечникова в игре с «Колорадо»

Главный тренер «Каролины» высказался о четырёх очках Свечникова в игре с «Колорадо»
Комментарии

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру нападающего Андрея Свечникова, который во встрече с «Колорадо Эвеланш» (5:3) набрал 4 (1+3) очка.

«У него было пару неудачных ситуаций, с которыми он борется. Надеюсь, [четыре очка] — хороший стимул для его уверенности. Сегодня он делал много других вещей, которые были хороши. Он делает мелочи, которые нужно делать. Надеюсь, это действительно позитивный шаг.

Свечникову нужна была такая игра для себя. У него есть другой уровень, на который он может подняться», — приводит слова Бриндамора журналист Райан Хенкель на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Свечников вынес «Колорадо»! Забил сам и оформил ассистентский хет-трик
Свечников вынес «Колорадо»! Забил сам и оформил ассистентский хет-трик
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android