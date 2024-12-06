Главный тренер «Каролины» высказался о четырёх очках Свечникова в игре с «Колорадо»

Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор прокомментировал игру нападающего Андрея Свечникова, который во встрече с «Колорадо Эвеланш» (5:3) набрал 4 (1+3) очка.

«У него было пару неудачных ситуаций, с которыми он борется. Надеюсь, [четыре очка] — хороший стимул для его уверенности. Сегодня он делал много других вещей, которые были хороши. Он делает мелочи, которые нужно делать. Надеюсь, это действительно позитивный шаг.

Свечникову нужна была такая игра для себя. У него есть другой уровень, на который он может подняться», — приводит слова Бриндамора журналист Райан Хенкель на своей странице в социальной сети Х.