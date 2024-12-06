Только три игрока в истории НХЛ отдавали передач за календарный год больше, чем Макдэвид

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» отдал четыре результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид достиг отметки в 120 передач за один календарный год (регулярка + плей-офф). В истории НХЛ больше передач за год было у трёх игроков: Уэйна Гретцки (120+ передач отдавал 11 раз в карьере; больше всего — 167 в 1985 году), Марио Лемье (123 в 1992 году) и Адама Оутса (122 в 1991 году).

6 декабря завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева.