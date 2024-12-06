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Только три игрока в истории НХЛ отдавали передач за календарный год больше, чем Макдэвид

Только три игрока в истории НХЛ отдавали передач за календарный год больше, чем Макдэвид
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Коламбус Блю Джекетс» отдал четыре результативные передачи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Макдэвид достиг отметки в 120 передач за один календарный год (регулярка + плей-офф). В истории НХЛ больше передач за год было у трёх игроков: Уэйна Гретцки (120+ передач отдавал 11 раз в карьере; больше всего — 167 в 1985 году), Марио Лемье (123 в 1992 году) и Адама Оутса (122 в 1991 году).

6 декабря завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 6:3 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
6 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Лабанк (Пюухтия, Веренски) – 02:31     1:1 Хайман (Макдэвид, Бушар) – 09:46     2:1 Драйзайтль (Макдэвид, Бушар) – 22:22     3:1 Экхольм (Скиннер, Хенрик) – 24:02 (pp)     4:1 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Макдэвид) – 26:53     4:2 Сиверсон (Силлинджер, Фантилли) – 30:02     5:2 Скиннер (Хенрик, Янмарк) – 38:30     5:3 Силлинджер (Харрис, Кристиансен) – 46:10     6:3 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 53:37 (pp)    
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