24-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников признан первой звездой матча с «Колорадо Эвеланш». К трём результативным передачам на последней минуте игры форвард добавил заброшенную шайбу в пустые ворота.

Второй звездой игры признан форвард «ураганов» Мартин Нечас — 2 (1+1) очка в матче. Третья звезда — нападающий «Каролины» Сет Джарвис, на счету которого гол во встрече.

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева одержали победу со счётом 5:3.