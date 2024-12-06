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Андрей Свечников признан первой звездой матча с «Колорадо»

Андрей Свечников признан первой звездой матча с «Колорадо»
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24-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников признан первой звездой матча с «Колорадо Эвеланш». К трём результативным передачам на последней минуте игры форвард добавил заброшенную шайбу в пустые ворота.

Второй звездой игры признан форвард «ураганов» Мартин Нечас — 2 (1+1) очка в матче. Третья звезда — нападающий «Каролины» Сет Джарвис, на счету которого гол во встрече.

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева одержали победу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Макар) – 09:13     1:1 Робинсон (Бёрнс, Нечас) – 16:05     2:1 Джарвис – 24:09 (pp)     3:1 Рослович (Свечников, Уокер) – 26:41     3:2 Ничушкин (Келли, Тэйвз) – 54:41     4:2 Нечас (Свечников, Гостисбер) – 57:49 (pp)     4:3 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 58:13     5:3 Свечников (Друри, Ахо) – 59:44    
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