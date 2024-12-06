«Салават Юлаев» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 6 декабря, в Уфе пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду новосибирскую «Сибирь». Встреча на стадионе «Уфа-Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В текущем сезоне «Салават Юлаев» провёл 31 встречу и на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

«Сибирь» потерпела семь поражений в последних девяти встречах. С 27 очками после 30 сыгранных матчей новосибирский клуб занимает 10-е место в таблице Востока.

Напомним, в первой игре сезона между этими командами сильнее был уфимский клуб по буллитам со счётом 3:2.