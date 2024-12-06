Терещенко — о незрелищной игре «Локомотива»: а что, надо забивать 6 и пропускать 5?

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об игре ярославского «Локомотива». Некоторые специалисты критикуют железнодорожников за не самую зрелищную игру.

«У «Локомотива» очень системная команда. Незрелищный хоккей? Послушайте, у команды есть результат. Это главное. И практически всегда команда бросает больше 30 раз. Она активна на чужой половине, она лезет на чужие ворота.

Вот многие говорят про незрелищную игру. А надо что, забивать шесть и пропускать пять? Лучше забить три и не пропустить ни одной шайбы. Так что мне немного непонятна формулировка про незрелищный хоккей. В хоккее не должно быть хаоса – это профессиональный спорт. Тут на результат влияет очень много тонкостей. «Локомотив» эти тонкости знает. Не согласен, что «Локомотив» играет в прагматичный хоккей. Он играет в правильный хоккей», — цитирует Терещенко Metaratings.