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Терещенко — о незрелищной игре «Локомотива»: а что, надо забивать 6 и пропускать 5?

Терещенко — о незрелищной игре «Локомотива»: а что, надо забивать 6 и пропускать 5?
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался об игре ярославского «Локомотива». Некоторые специалисты критикуют железнодорожников за не самую зрелищную игру.

«У «Локомотива» очень системная команда. Незрелищный хоккей? Послушайте, у команды есть результат. Это главное. И практически всегда команда бросает больше 30 раз. Она активна на чужой половине, она лезет на чужие ворота.

Вот многие говорят про незрелищную игру. А надо что, забивать шесть и пропускать пять? Лучше забить три и не пропустить ни одной шайбы. Так что мне немного непонятна формулировка про незрелищный хоккей. В хоккее не должно быть хаоса – это профессиональный спорт. Тут на результат влияет очень много тонкостей. «Локомотив» эти тонкости знает. Не согласен, что «Локомотив» играет в прагматичный хоккей. Он играет в правильный хоккей», — цитирует Терещенко Metaratings.

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