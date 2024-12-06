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Источник: «Авангард» предлагал 100 млн рублей «Торпедо» за Атанасова, но получил отказ

Источник: «Авангард» предлагал 100 млн рублей «Торпедо» за Атанасова, но получил отказ
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Бывший нападающий клубов НХЛ и КХЛ Никита Филатов в своём телеграм-канале заявил, что Авангард» был заинтересован в переходе форварда «Торпедо» Василия Атанасова и предлагал нижегородской команде 100 млн рублей.

По информации экс-хоккеиста, руководство «Торпедо» ответило отказом.

Напомним, в нынешнем сезоне 22-летний Атанасов сыграл 30 матчей, в которых забросил девять шайб и отдал три результативные передачи.

«Торпедо» после 32 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 35 очков.

«Авангард» с 30 баллами после 32 встреч располагается на девятом месте в таблице Востока.

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