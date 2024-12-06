Источник: форвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад доступен для обмена

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад доступен для обмена. Об этом сообщает RG со ссылкой на источник.

«Рейнджерс» не обязательно пытаются избавиться от него. Они дают понять, что он может быть доступен для обмена за подходящую компенсацию», — заявил источник.

Другой источник рассказал, что «Рейнджерс» уже проводили предварительные переговоры с клубом Западной конференции по возможному обмену Зибанеджада.

«Думаю, «Рейнджерс» пытаются оценить его стоимость на рынке», — сказал источник.

Напомним, контракт Зибанеджада с кэпхитом в $ 8,5 млн действует до конца сезона-2029/2030. В нынешней регулярке Мика провёл 24 игры, в которых записал на свой счёт 18 (5+13) очков.