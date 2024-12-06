Хоккеисты «Эдмонтона» подарили Макдэвиду часы Rolex в честь 1000-го очка Коннора в НХЛ

Сегодня, 6 декабря, перед матчем «Эдмонтон Ойлерз» — «Коламбус Блю Джекетс» (6:3) состоялась церемония в честь 1000-го очка Коннора Макдэвида в Национальной хоккейной лиге.

Партнёры по команде Леон Драйзайтль, Райан Ньюджент-Хопкинс и Дарнелл Нурс подарили Макдэвиду часы Rolex с индивидуальной гравировкой, сообщает Sportskeeda. Кроме того, Макдэвид получил в подарок памятную клюшку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, Коннор Макдэвид набрал своё 1000-е очко ещё в середине ноября в игре с «Нэшвилл Предаторз». Он стал 99-м игроком в истории НХЛ, кто добрался до отметки в 1000 баллов.