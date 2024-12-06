Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов назвал лучшего вратаря в КХЛ на данный момент

Голкипер «Нефтехимика» Филипп Долганов считает Владислава Подъяпольского из «Лады» лучшим вратарём в Континентальной хоккейной лиге на данный момент.

— Кого считаете в КХЛ главным вратарём-конкурентом?

— Пока в лиге, наверное, лучший — Влад Подъяпольский, об этом говорят те же цифры. Но мы командой подбираем к нему ключи, это очень важно, поскольку его «Лада» — наш прямой конкурент в борьбе за плей-офф.

Вообще в КХЛ много сильных вратарей. Посмотрите, как в этом сезоне играет тот же Артём Загидулин. Практически в каждой команде очень серьёзная конкуренция во вратарской линии, которая делает каждого только сильнее, — приводит слова Долганова Russia-Hockey.