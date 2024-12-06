Рендулич: в СКА заявили, что нуждаются в замене, но ничего не произошло, сейчас я остаюсь

Нападающий СКА Борна Рендулич прокомментировал слухи о возможном уходе из стана армейского клуба.
– Ходили слухи о вашем возможном уходе из СКА. Что скажете об этом?
– Это всё в прошлом. Это бизнес. Знаете, в тот момент они сказали, что нуждаются в замене. Я ответил: «Хорошо». Продолжал тренироваться, ничего не произошло. Мы перевернули страницу и продолжили совместный путь.
– То есть вы остаётесь в команде?
– На данный момент – да, — приводит слова Рендулича «ВсеПроСпорт».
Напомним, Рендулич впервые с 10 октября 2024 года вышел в составе СКА на вчерашнюю игру с московским «Динамо» (2:4). Всего в нынешнем сезоне 32-летний Борна Рендулич сыграл семь матчей, в которых записал на свой счёт 3 (+2) очка.