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Стал известен расширенный состав сборной Беларуси на КПК, в нём присутствует россиянин

Для подготовки к Кубку Первого канала, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря, в сборную Беларуси вызваны 29 хоккеистов, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Республики Беларусь. Состав неокончательный, в нём могут быть изменения.

Отметим, что в сборную Беларуси вызван уроженец Москвы с российским гражданством вратарь Егор Вельмакин.

Вратари: Иван Кульбаков («Торпедо»), Егор Вельмакин («Динамо» Мн).

Защитники: Кристиан Хенкель, Павел Денисов (оба — «Динамо» Мн), Владислав Ерёменко, Данила Паливко (оба — «Металлург»), Кирилл Готовец («Динамо» М), Степан Фальковский, Сергей Сапего (оба — СКА), Даниил Бокун («Торпедо»).

Нападающие: Роман Горбунов, Никита Пышкайло, Сергей Кузнецов, Илья Усов, Даниил Липский, Тимофей Ковгореня, Андрей Стась, Егор Бориков, Виталий Пинчук, Вадим Мороз (все — «Динамо» Мн), Иван Дроздов (ЦСКА), Владимир Алистров (СКА), Игорь Мартынов («Авангард»), Андрей Белевич («Торпедо»), Александр Скоренов («Северсталь»), Максим Сушко («Сибирь»), Александр Суворов («СКА-Нева»), Степан Звягин («Куньлунь»), Валентин Демченко («Юность»).

Главный тренер – Дмитрий Квартальнов, тренеры – Сергей Стась, Игорь Горбенко, тренер вратарей – Степан Горячевских.