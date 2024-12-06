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«Металлург» назвал имя главного тренера на турнир «КХЛ 3х3»

«Металлург» назвал имя главного тренера на турнир «КХЛ 3х3»
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Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с Евгением Тимкиным. Бывший нападающий «Металлурга» и других клубов КХЛ стал главным тренером команды на турнир «КХЛ 3х3». Соглашение рассчитано на один сезон.

В качестве игрока наивысших достижений Евгений Тимкин достиг в составе «Металлурга». За семь лет в магнитогорской команде форвард дважды (2014, 2016) выигрывал Кубок Гагарина, два раза становился чемпионом России (2014, 2016), завоевал серебряные медали чемпионата КХЛ и чемпионата России (2017) и выигрывал приз «Железный человек» (2018).

Напомним, в турнире сыграют «Ак Барс», «Авангард», «Барыс», минское «Динамо», «Металлург», «Салават Юлаев», «Сибирь» и «Трактор». Начало чемпионата — 19 декабря.

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