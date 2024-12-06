Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Каролины» Андрей Свечников признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Форвард «Каролины» Андрей Свечников признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Комментарии

24-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников признан второй звездой игрового дня в НХЛ. К трём результативным передачам на последней минуте игры форвард добавил заброшенную шайбу в пустые ворота. Россиянин впервые за карьеру в НХЛ отметился четырьмя баллами за игру.

Первая звезда дня в Национальной хоккейной лиге – форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук с 5 (1+4) очками в игре с «Филадельфией Флайерз» (7:5).

Третья звезда – вратарь «Монреаль Канадиенс» Сэм Монтембо, оформивший «сухой» матч с «Нэшвилл Предаторз» (3:0) при 29 отражённых бросках.

Напомним, Свечников также стал первой звездой игры с «Колорадо Эвеланш».

Материалы по теме
Андрей Свечников признан первой звездой матча с «Колорадо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android