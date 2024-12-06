Форвард «Каролины» Андрей Свечников признан второй звездой игрового дня в НХЛ

24-летний российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников признан второй звездой игрового дня в НХЛ. К трём результативным передачам на последней минуте игры форвард добавил заброшенную шайбу в пустые ворота. Россиянин впервые за карьеру в НХЛ отметился четырьмя баллами за игру.

Первая звезда дня в Национальной хоккейной лиге – форвард «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук с 5 (1+4) очками в игре с «Филадельфией Флайерз» (7:5).

Третья звезда – вратарь «Монреаль Канадиенс» Сэм Монтембо, оформивший «сухой» матч с «Нэшвилл Предаторз» (3:0) при 29 отражённых бросках.

Напомним, Свечников также стал первой звездой игры с «Колорадо Эвеланш».