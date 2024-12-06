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Алексей Морозов прокомментировал состав сборной мира КХЛ на Кубок Первого канала

Алексей Морозов прокомментировал состав сборной мира КХЛ на Кубок Первого канала
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Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал состав сборной мира КХЛ на Кубок Первого канала.

«Мы рады представить болельщикам состав первой в истории сборной мира КХЛ, состоящей из иностранных игроков, выступающих в нашем чемпионате. Лига благодарна клубам и самим игрокам за то, что они с интересом откликнулись на вызов в сборную. Нам вместе удалось собрать хорошую команду, которая составит конкуренцию сборным России, Казахстана и Беларуси, поднимет интерес и внимание к турниру.

Проведение Кубка Первого канала станет ярким событием в истории самой вместительной и современной хоккейной арены в мире «СКА Арены», куда хоккей возвращается спустя восемь месяцев», — приводит слова Морозова сайт КХЛ.

Международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.

Участниками турнира станут четыре команды: сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

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