TheScore представил, каким мог быть состав сборной России на Турнир четырёх наций

Журналисты североамериканского портала theScore представили, каким мог бы быть состав сборной России на Турнир четырёх наций. Напомним, соревнование пройдёт без национальной команды России.

Состав сборной России на Турнир четырёх наций по версии theScore

Нападающие:

Капризов — Малкин — Кучеров;

Панарин — Барбашёв — А. Свечников;

Овечкин — Наместников — Мичков;

Марченко — Бучневич — Ничушкин/Дорофеев.

Защитники:

Сергачёв — Любушкин;

Орлов — Гавриков;

Проворов — Задоров/Мироманов.

Вратари: Шестёркин, Сорокин, Василевский.

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. Сборная России отстранена от международных турниров ИИХФ. Вопрос возвращения национальной команды будет рассмотрен в феврале-марте 2025 года.