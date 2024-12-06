Нападающий московского «Динамо»: Комтуа не так представлял себе Россию

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко рассказал про адаптацию форварда бело-голубых Макса Комтуа к России и Континентальной хоккейной лиге.

«Ему тоже нужно было время на адаптацию. Помню, что когда он пришёл, то сказал, что ему понравилась Москва, что он не так себе представлял нашу страну. Отметил, что у нас позитивные люди, пытаются ему постоянно помочь. Меня удивил его стиль игры, хотя у нас в лиге есть и другие игроки, которые залезают под кожу, играют в тело. В команде Макс пытается нас научить тому, чему сам научился за океаном», — приводит слова Ильенко «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне 25-летний Комтуа провёл за «Динамо» 28 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 13 результативных передач.