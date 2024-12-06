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«Авангард» представил нового директора по спортивному развитию

«Авангард» представил нового директора по спортивному развитию
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Директором по спортивному развитию «Авангарда» назначен Кирилл Алексеев. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

«В рамках реализации стратегии клуба Кирилл Алексеев будет отвечать за эффективную работу всей вертикали академия – МХЛ – ВХЛ – КХЛ. Мы выстраиваем систему, которая позволит нашим воспитанникам на постоянной основе представлять омскую школу хоккея на самом высшем уровне. Уже сегодня в составе «Авангарда» играют выпускники академии Гуляев, Рейнгардт, Филатьев. Таких примеров должно быть больше, все возможности для этого есть.

Также Кирилл Сергеевич будет помогать главному тренеру «Авангарда» Ги Буше взаимодействовать со всей системой подготовки игроков клуба», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

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