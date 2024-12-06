Канадский защитник «Миннесоты»: Капризов — простой парень, который любит пиво и тусоваться

Канадский защитник «Миннесоты Уайлд» Джейкоб Миддлтон высказался о своём отношении к российскому нападающему «дикарей» Кириллу Капризову.

«Это лучший российский игрок, которого я встречал. Он из небольшого городка (Капризов родом из Новокузнецка. — Прим. «Чемпионата»), может, даже деревни, недалеко от Монголии. Кирилл — простой парень, на которого можно положиться и который любит пиво и тусоваться. Что бы ни было, он всегда рядом», — заявил Миддлтон в подкасте Spittin' Chiclets.

Напомним, Капризов занимает третье место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе российского форварда 16 голов и 23 результативные передачи в 24 встречах.