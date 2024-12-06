Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский защитник «Миннесоты»: Капризов — простой парень, который любит пиво и тусоваться

Канадский защитник «Миннесоты»: Капризов — простой парень, который любит пиво и тусоваться
Комментарии

Канадский защитник «Миннесоты Уайлд» Джейкоб Миддлтон высказался о своём отношении к российскому нападающему «дикарей» Кириллу Капризову.

«Это лучший российский игрок, которого я встречал. Он из небольшого городка (Капризов родом из Новокузнецка. — Прим. «Чемпионата»), может, даже деревни, недалеко от Монголии. Кирилл — простой парень, на которого можно положиться и который любит пиво и тусоваться. Что бы ни было, он всегда рядом», — заявил Миддлтон в подкасте Spittin' Chiclets.

Напомним, Капризов занимает третье место в списке лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе российского форварда 16 голов и 23 результативные передачи в 24 встречах.

Материалы по теме
Капризов, но не только. В чём секрет прорыва всегда серой «Миннесоты»?
Капризов, но не только. В чём секрет прорыва всегда серой «Миннесоты»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android