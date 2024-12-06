Тони Деанджело установил рекорд СКА по скорости достижения 20 передач среди защитников

Защитник СКА Тони Деанджело после поражения от московского «Динамо» (2:4) установил рекорд армейского клуба по скорости достижения 20 передач среди защитников.

Деанджело потребовалось 23 матча в составе СКА, чтобы отдать 20 голевых передач – быстрее всех защитников в истории армейцев. Среди полевых игроков Тони делит третье место с Алексеем Яшиным (сезон-2009/2010) и Ильёй Ковальчуком (2014/2015). На втором месте Никита Гусев – 20 результативных передач за 22 игры (сезоны-2018/2019 и 2022/2023). Лидирует Вадим Шипачёв, он в сезоне-2014/2015 отдал 20 голевых передач за 18 матчей.

Тони Деанджело в 22 играх регулярки Континентальной хоккейной лиги записал на свой счёт 24 (4+20) результативных балла.