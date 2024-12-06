Тони Деанджело установил рекорд СКА по скорости достижения 20 передач среди защитников
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Защитник СКА Тони Деанджело после поражения от московского «Динамо» (2:4) установил рекорд армейского клуба по скорости достижения 20 передач среди защитников.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Кузьмин (Хайруллин, Кузнецов) – 06:35 (5x5) 1:1 Римашевский (Гусев, Уил) – 24:29 (5x5) 1:2 Михеев (Ожиганов) – 34:11 (5x5) 2:2 Грицюк (Деанджело) – 43:17 (5x4) 2:3 Джиошвили (Ильенко) – 52:00 (5x5) 2:4 Уил (Пыленков, Кудрявцев) – 59:15 (en)
Деанджело потребовалось 23 матча в составе СКА, чтобы отдать 20 голевых передач – быстрее всех защитников в истории армейцев. Среди полевых игроков Тони делит третье место с Алексеем Яшиным (сезон-2009/2010) и Ильёй Ковальчуком (2014/2015). На втором месте Никита Гусев – 20 результативных передач за 22 игры (сезоны-2018/2019 и 2022/2023). Лидирует Вадим Шипачёв, он в сезоне-2014/2015 отдал 20 голевых передач за 18 матчей.
Тони Деанджело в 22 играх регулярки Континентальной хоккейной лиги записал на свой счёт 24 (4+20) результативных балла.
Комментарии
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