Сушинский: в «Филадельфии» умеют работать с такими, как Мичков

Чемпион мира Максим Сушинский высказался об игре российского нападающего Матвея Мичкова за «Филадельфию Флайерз».

«У Матвея очень хороший потенциал, тут и говорить нечего. Есть всё, чтобы его приумножить. В «Филадельфии» с такими хоккеистами работать умеют, поэтому всё зависит от него. Ему доверяют, верят в него, теперь ему надо этим доверием воспользоваться, оправдать. Есть над чем работать, чтобы расти дальше», — приводит слова Сушинского «ВсеПроСпорт».

Напомним, 19-летний Мичков стал самым молодым игроком «Филадельфии», кто отдал три передачи за один период. Также россиянин стал первым новичком в этом сезоне, который набрал 20+ очков.