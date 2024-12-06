«Авангард» продлил контракт с нападающим Иваном Игумновым на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

В прошедшем сезоне Игумнов в составе омской команды за 73 матча набрал 15 (10+5) очков, в нынешнем за 30 игр забросил две шайбы и отдал пять результативных передач.

«Игумнов самоотверженный и мастеровитый форвард, приносящий пользу не только в атаке и обороне, но и вне льда, на скамейке запасных, а также в раздевалке. Такие хоккеисты никогда не сдаются и своим примером вдохновляют других. Мы рады, что Иван с нами ещё на один сезон», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.