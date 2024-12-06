Дубль Горбунова помог минскому «Динамо» во второй раз в сезоне обыграть «Амур»

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
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На четвёртой минуте первого периода Алекс Бродхёрст с передач Алекса Гальченюка и Кэмерона Ли открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Виталий Пинчук с передач Александра Волкова и Роба Хэмилтона восстановил равенство в счёте. На последней минуте периода Александр Волков с передач Николя Мелоша и Андрея Тихомирова вывел гостей вперёд.
На седьмой минуте второго периода Владислав Барулин с передач Алекса Бродхёрста и Алекса Гальченюка сделал счёт 2:2. Спустя две минуты Брэди Лайл с передачи Вадима Шипачёва вновь вывел минчан вперёд.
На 11-й минуте третьего периода Роман Горбунов с передачи Николая Салыго сделал счёт 4:2. В конце игры Горбунов установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.
Отметим, что для минчан эта победа над «Амуром» стала второй в сезоне. В первой игре «Динамо» было сильнее со счётом 3:0.
- 6 декабря 2024
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