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Амур — Динамо Мн, результат матча 6 декабря 2024, счет 2:5, КХЛ 2024-2025

Дубль Горбунова помог минскому «Динамо» во второй раз в сезоне обыграть «Амур»
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В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Бродхёрст (Гальченюк, Ли) – 03:16 (5x5)     1:1 Пинчук (Волков, Хэмилтон) – 15:24 (5x5)     1:2 Волков (Мелош, Тихомиров) – 19:13 (5x5)     2:2 Барулин (Бродхёрст, Гальченюк) – 26:42 (5x4)     2:3 Лайл (Шипачёв) – 28:42 (5x4)     2:4 Горбунов (Салыго) – 50:26 (5x5)     2:5 Горбунов (Гросс, Улле) – 58:40 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На четвёртой минуте первого периода Алекс Бродхёрст с передач Алекса Гальченюка и Кэмерона Ли открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Виталий Пинчук с передач Александра Волкова и Роба Хэмилтона восстановил равенство в счёте. На последней минуте периода Александр Волков с передач Николя Мелоша и Андрея Тихомирова вывел гостей вперёд.

На седьмой минуте второго периода Владислав Барулин с передач Алекса Бродхёрста и Алекса Гальченюка сделал счёт 2:2. Спустя две минуты Брэди Лайл с передачи Вадима Шипачёва вновь вывел минчан вперёд.

На 11-й минуте третьего периода Роман Горбунов с передачи Николая Салыго сделал счёт 4:2. В конце игры Горбунов установил окончательный счёт во встрече, оформив дубль.

Отметим, что для минчан эта победа над «Амуром» стала второй в сезоне. В первой игре «Динамо» было сильнее со счётом 3:0.

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