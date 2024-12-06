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Уил оценил тот факт, что стал лучшим бомбардиром-легионером в истории московского «Динамо»

Уил оценил тот факт, что стал лучшим бомбардиром-легионером в истории московского «Динамо»
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Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил оценил тот факт, что стал лучшим бомбардиром-легионером в истории бело-голубых.

«Это очень приятно. Я до последнего не знал, что близок к этой отметке, лишь пару дней назад мне об этом сказала жена. За свою карьеру в «Динамо» я играл со многими невероятными хоккеистами — без них я бы просто не справился. Спасибо всем причастным к этому достижению», — приводит слова Уила сайт «Динамо».

Напомним, 32-летний канадский форвард стал лучшим бомбардиром-легионером в истории московского «Динамо», набрав 160 очков. До этого лучшим показателем были 159 очков Юусо Хиетанена.

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