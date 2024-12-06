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Артюхин — об атакующей игре Деанджело: с ним надо говорить, расставлять приоритеты

Артюхин — об атакующей игре Деанджело: с ним надо говорить, расставлять приоритеты
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался об атакующей игре защитника СКА Тони Деанджело.

«В игре с московским «Динамо», когда забивал Джиошвили, Деанджело находился на другой стороне площадки, возле вратаря «Динамо». Он больше нацелен на нападение, чем на оборону. С ним надо говорить, расставлять приоритеты. В таких матчах ты обязан играть более строго», — приводит слова Артюхина сайт КХЛ.

Напомним, Деанджело установил рекорд СКА по скорости достижения 20 передач среди защитников. Тони для этого потребовалось 23 матча в составе армейского клуба. Деанджело в 22 играх регулярки Континентальной хоккейной лиги записал на свой счёт 24 (4+20) результативных балла.

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