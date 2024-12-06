Дмитрий Квартальнов оценил победный матч минского «Динамо» с «Амуром»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победный матч с «Амуром» (5:2).

«Забили пять голов, сработало большинство. Во Владивостоке мы в атаке сыграли пусто, сегодня мы делали правильные действия. Парни услышали, мы их всё-таки немножко направляем. Мы много владели шайбой, атаковали, был даже момент, где нужно было ребят успокоить, чтобы всё это не захлестнуло, а то даже защитники начали в атаку бегать.

Отсутствие Мороза? Это конкуренция. Пусть сейчас у него голова немножко заболит — вместо него вышел молодой парень и здорово сыграл», — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.