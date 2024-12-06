Дмитрий Квартальнов оценил победный матч минского «Динамо» с «Амуром»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победный матч с «Амуром» (5:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Бродхёрст (Гальченюк, Ли) – 03:16 (5x5) 1:1 Пинчук (Волков, Хэмилтон) – 15:24 (5x5) 1:2 Волков (Мелош, Тихомиров) – 19:13 (5x5) 2:2 Барулин (Бродхёрст, Гальченюк) – 26:42 (5x4) 2:3 Лайл (Шипачёв) – 28:42 (5x4) 2:4 Горбунов (Салыго) – 50:26 (5x5) 2:5 Горбунов (Гросс, Улле) – 58:40 (5x4)
«Забили пять голов, сработало большинство. Во Владивостоке мы в атаке сыграли пусто, сегодня мы делали правильные действия. Парни услышали, мы их всё-таки немножко направляем. Мы много владели шайбой, атаковали, был даже момент, где нужно было ребят успокоить, чтобы всё это не захлестнуло, а то даже защитники начали в атаку бегать.
Отсутствие Мороза? Это конкуренция. Пусть сейчас у него голова немножко заболит — вместо него вышел молодой парень и здорово сыграл», — приводит слова Квартальнова сайт КХЛ.
Комментарии
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