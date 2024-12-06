Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хуже точно не будет». Вайсфельд — о проведении Кубка Первого канала

«Хуже точно не будет». Вайсфельд — о проведении Кубка Первого канала
Аудио-версия:
Комментарии

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал проведение Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге.

– Какой смысл и для чего сегодня стоит проводить такой турнир?
– Ну, во-первых, зрители придут посмотрят. Во-вторых, мне кажется, что подобный институт сборных должен существовать, потому что рано или поздно все санкции закончатся. Скажем так, хуже точно не будет. Почему бы не провести? — приводит слова Вайсфельда «Спорт день за днём».

Международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.

Участниками турнира станут четыре команды: сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

Материалы по теме
Алексей Морозов прокомментировал состав сборной мира КХЛ на Кубок Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android