«Хуже точно не будет». Вайсфельд — о проведении Кубка Первого канала

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд прокомментировал проведение Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге.

– Какой смысл и для чего сегодня стоит проводить такой турнир?

– Ну, во-первых, зрители придут посмотрят. Во-вторых, мне кажется, что подобный институт сборных должен существовать, потому что рано или поздно все санкции закончатся. Скажем так, хуже точно не будет. Почему бы не провести? — приводит слова Вайсфельда «Спорт день за днём».

Международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.

Участниками турнира станут четыре команды: сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.