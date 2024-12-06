«Локомотив» заключил пробный контракт с экс-нападающим системы «Калгари» Николаевым

«Локомотив» заключил пробный контракт с нападающим Ильёй Николаевым. Об этом сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Воспитанник «Локомотива» неполные четыре сезона провёл в системе клуба НХЛ «Калгари Флэймз». До 2020-го года 23-летний Илья Николаев выступал за ярославские молодёжные команды и в национальных сборных по своему возрасту. Является чемпионом МХЛ в составе «Локо» и серебряным призёром юниорского чемпионата мира 2019 года.

В нынешнем сезоне форвард сыграл девять матчей за клуб АХЛ «Калгари Рэнглерс», где набрал 4 (0+4) очка. Всего в АХЛ Николаев провёл 43 игры, в которых забросил три шайбы и отдал семь передач.