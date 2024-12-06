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«Надо помогать, страна тебя воспитала». Квартальнов — об участии игроков «Динамо» на КПК

«Надо помогать, страна тебя воспитала». Квартальнов — об участии игроков «Динамо» на КПК
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался об участии своих хоккеистов на Кубке Первого канала.

— Впереди турнир сборных. Много динамовцев поедут на Кубок Первого канала.
— Уже говорил, что почти все белорусы едут в сборную. Легионеры – в сборную мира. Мало ребят останутся в Минске. После сборных будет перед игрой КХЛ в Челябинске всего один день на тренировки в Минске. Это задачка. Но тут вопросов не возникает. Надо помогать. Это сборная, страна тебя воспитала, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

Кубок Первого канала пройдёт в Санкт-Петербурге с 12 по 15 декабря 2024 года. В турнире примут участие сборная «Россия 25», сборная мира (иностранные хоккеисты КХЛ), сборные Казахстана и Беларуси.

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