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Квартальнов объяснил смену вратаря минского «Динамо» при победном счёте с «Амуром»

Квартальнов объяснил смену вратаря минского «Динамо» при победном счёте с «Амуром»
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о вратаре команды Егоре Вельмакине, который заменил в воротах команды в матче с «Амуром» (5:2) Андрея Тихомирова. Вельмакин вошёл игру при счёте 2:1 в пользу своей команды и провёл на льду два периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 5
Динамо Мн
Минск
1:0 Бродхёрст (Гальченюк, Ли) – 03:16 (5x5)     1:1 Пинчук (Волков, Хэмилтон) – 15:22 (5x5)     1:2 Волков (Мелош, Тихомиров) – 19:13 (5x5)     2:2 Барулин (Бродхёрст, Гальченюк) – 26:42 (5x4)     2:3 Лайл (Шипачёв) – 28:42 (5x4)     2:4 Горбунов (Салыго, Шипачёв) – 50:26 (5x5)     2:5 Горбунов (Гросс, Улле) – 58:40 (5x4)    

— Не каждый может выйти и сыграть. И дворец сегодня холодный. Егор вышел и помог в ключевых моментах. Играть тяжеловато, не много было работы во втором периоде. Тут надо концентрироваться на один-два момента. Он это и сделал.

— Вы говорили про Вельмакина. Что с Тихомировым?
— Он не мог продолжать игру. Пока не готов сказать, какая у него травма, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.

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