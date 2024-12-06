Квартальнов объяснил смену вратаря минского «Динамо» при победном счёте с «Амуром»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о вратаре команды Егоре Вельмакине, который заменил в воротах команды в матче с «Амуром» (5:2) Андрея Тихомирова. Вельмакин вошёл игру при счёте 2:1 в пользу своей команды и провёл на льду два периода.

— Не каждый может выйти и сыграть. И дворец сегодня холодный. Егор вышел и помог в ключевых моментах. Играть тяжеловато, не много было работы во втором периоде. Тут надо концентрироваться на один-два момента. Он это и сделал.

— Вы говорили про Вельмакина. Что с Тихомировым?

— Он не мог продолжать игру. Пока не готов сказать, какая у него травма, — приводит слова Квартальнова пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.