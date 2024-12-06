Тренер «Амура» назвал проигранный матч с минским «Динамо» худшим по одному из показателей

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок считает, что матч с минским «Динамо» (2:5) в КХЛ стал худшим для его команды в плане собственных бросков. Хабаровчане нанесли 14 бросков по воротам соперника, когда как «Динамо» — 52.

«Свежести не хватило. Соперник был везде быстрее, выигрывал единоборства, голова свежее была. Это ключевой момент. Вратарь свою работу выполнял, но полевые игроки ему не помогли. Надо лезть на ворота, бросать. Думаю, это была худшая игра в плане бросков с нашей стороны», — приводит слова Костючёнка пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

Для «Амура» это поражение стало вторым подряд и четвёртым – в пяти последних матчах.