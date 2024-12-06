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Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук оценил совместное попадание с братом в заявку сборной США

Форвард «Флориды» Мэттью Ткачук оценил совместное попадание с братом в заявку сборной США
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Нападающий «Флориды» Мэттью Ткачук прокомментировал попадание в состав сборной США на Турнир четырёх наций вместе со своим младшим братом — форвардом «Оттавы» Брэди Ткачуком.

«Это будет круто, нет ничего лучше выступлений за свою страну. Это действительно честь. Мы выступали [вместе с братом] в командах США U-17, U-18 и U-20, но здесь совсем иное дело, совсем другой зверь. Наша семья очень рада этому, это должно быть потрясающе», — приводит слова Ткачука Florida Hockey Now.

Турнир четырёх наций пройдёт с 13 по 21 февраля 2025 года. Соперниками США на соревнованиях станут сборные Канады, Финляндии и Швеции.

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