«Большой минус, что нет алкоголя и ввели Fan ID». Форвард «Адмирала» — об аренах в России

Нападающий «Адмирала» Кирилл Петьков выступил против запрета на продажу алкоголя на российских спортивных стадионах.
«Я считаю немного неправильным то, что у нас в ледовых дворцах и на футбольных аренах не продают алкоголь. Люди приходят поболеть за свой клуб, выпить, расслабиться. Прежде всего это заработок для клубов. Большой минус, что на аренах нет алкоголя и ввели паспорта болельщика», — приводит слова Петькова Legalbet.
Паспорт болельщика (Fan ID) введён на обязательной основе для посещения всех матчей футбольной Российской Премьер-Лиги, начиная со второй части сезона-2022/2023. Кроме того, он нужен для просмотра на стадионе финальных матчей Кубка страны по футболу.