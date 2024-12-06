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«Большой минус, что нет алкоголя и ввели Fan ID». Форвард «Адмирала» — об аренах в России

«Большой минус, что нет алкоголя и ввели Fan ID». Форвард «Адмирала» — об аренах в России
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Нападающий «Адмирала» Кирилл Петьков выступил против запрета на продажу алкоголя на российских спортивных стадионах.

«Я считаю немного неправильным то, что у нас в ледовых дворцах и на футбольных аренах не продают алкоголь. Люди приходят поболеть за свой клуб, выпить, расслабиться. Прежде всего это заработок для клубов. Большой минус, что на аренах нет алкоголя и ввели паспорта болельщика», — приводит слова Петькова Legalbet.

Паспорт болельщика (Fan ID) введён на обязательной основе для посещения всех матчей футбольной Российской Премьер-Лиги, начиная со второй части сезона-2022/2023. Кроме того, он нужен для просмотра на стадионе финальных матчей Кубка страны по футболу.

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