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Ильенко рассказал, как Миска отреагировал на курьёзную ошибку в матче с «Ак Барсом»

Ильенко рассказал, как Миска отреагировал на курьёзную ошибку в матче с «Ак Барсом»
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Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко признался, что вратарь команды Хантер Миска быстро отошёл от курьёзной ошибки, допущенной им в матче с «Ак Барсом» (4:5) в КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2024, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Джиошвили (Римашевский, Швец-Роговой) – 10:48 (5x5)     0:2 Рашевский (Михеев, Комтуа) – 13:55 (5x5)     1:2 Барабанов (Сафонов, Лямкин) – 27:09 (5x5)     1:3 Буруянов (Джиошвили, Кудашов) – 30:02 (5x5)     2:3 Сафонов (Барабанов, Яруллин) – 33:42 (5x5)     3:3 Галимов (Марченко, Лямкин) – 35:46 (5x5)     4:3 Миллер (Лямкин, Бровкин) – 41:50 (5x5)     5:3 Барабанов (Сафонов) – 43:34 (5x5)     5:4 Гусев (Швец-Роговой) – 56:11 (5x5)    

Американец покинул ворота команды на отложенном штрафе, который был назначен не в пользу его команды. В итоге казанцы забросили шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Все произошло быстро, в суматохе. Все на скамейке думали, что у нас будет большинство, что надо заменить вратаря на полевого, а оказалось, что удаление у нас. Курьёзный гол. Впервые стал участником такого. Но Хантер молодец, не расстроился, быстро забыл этот момент, и мы остались в игре», — приводит слова Ильенко «ВсеПроСпорт».

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