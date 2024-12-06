Ильенко рассказал, как Миска отреагировал на курьёзную ошибку в матче с «Ак Барсом»

Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко признался, что вратарь команды Хантер Миска быстро отошёл от курьёзной ошибки, допущенной им в матче с «Ак Барсом» (4:5) в КХЛ.
Американец покинул ворота команды на отложенном штрафе, который был назначен не в пользу его команды. В итоге казанцы забросили шайбу в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Все произошло быстро, в суматохе. Все на скамейке думали, что у нас будет большинство, что надо заменить вратаря на полевого, а оказалось, что удаление у нас. Курьёзный гол. Впервые стал участником такого. Но Хантер молодец, не расстроился, быстро забыл этот момент, и мы остались в игре», — приводит слова Ильенко «ВсеПроСпорт».
- 6 декабря 2024
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