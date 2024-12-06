NYP: «Рейнджерс» грозят Трубе списком отказов, если тот откажется от предстоящего обмена
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Капитан «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба исключён из состава команды на матч с «Питтсбургом» в целях «управления составом». Об этом сообщает New York Post. Вероятно, хоккеист близок к обмену в одну из других команд лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
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П2
По сведениям источника, если 30-летний хоккеист откажется от сделки, его поместят в список отказов. Заменить Трубу в составе «Рейнджерс» должен 22-летний Виктор Манчини, вызывавшийся в основной состав из АХЛ, пока Джейкоб был вне игры.
В июле 2019 года Труба подписал с командой контракт на семь лет с общей зарплатой в $ 56 млн. В нынешнем сезоне Джейкоб в 24 матчах отдал шесть результативных передач.
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