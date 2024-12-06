«Салават Юлаев» дома переиграл «Сибирь» и продлил серию побед до пяти матчей
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В эти минуты на льду «Уфа-Арены» в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Салават Юлаев» одержал волевую победу над новосибирской «Сибирью» (3:1), продлив победную серию до пяти матчей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бутузов (Мёрфи, Широков) – 37:29 (5x4) 1:1 Тодд – 40:20 (5x5) 2:1 Хмелевски (Панин) – 47:09 (5x5) 3:1 Ремпал (Шаров, Ян) – 59:17 (en)
Счёт в матче открыли гости: под конец второго периода точный бросок удался Владимиру Бутузову. «Салават» отыгрался и вышел вперёд в последней двадцатиминутке благодаря легионерскому звену. Сначала Нэйтан Тодд, а затем Александр Хмелевски принесли своей команде победу. Итоговый счёт на табло зафиксировал Шелдон Ремпал, отправивший шайбу в пустые ворота.
Эта победа закрепила «Салават Юлаев» на второй строчке Восточной конференции с 46 очками. «Сибирь» (27) — 10-я.
Комментарии
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