«Салават Юлаев» дома переиграл «Сибирь» и продлил серию побед до пяти матчей

В эти минуты на льду «Уфа-Арены» в Уфе завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Местный «Салават Юлаев» одержал волевую победу над новосибирской «Сибирью» (3:1), продлив победную серию до пяти матчей.

Счёт в матче открыли гости: под конец второго периода точный бросок удался Владимиру Бутузову. «Салават» отыгрался и вышел вперёд в последней двадцатиминутке благодаря легионерскому звену. Сначала Нэйтан Тодд, а затем Александр Хмелевски принесли своей команде победу. Итоговый счёт на табло зафиксировал Шелдон Ремпал, отправивший шайбу в пустые ворота.

Эта победа закрепила «Салават Юлаев» на второй строчке Восточной конференции с 46 очками. «Сибирь» (27) — 10-я.