Стали известны команды, готовые подписать защитника «Рейнджерс» Трубу

В услугах защитника и капитана «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоба Трубы заинтересованы как минимум четыре команды Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает журналист Эмили Каплан в соцсети Х. По сведениям источника, представители «Детройта», «Оттавы», «Баффало» и «Коламбуса» вели переговоры с «Рейнджерс» на тему возможного обмена.

Ранее появилась информация, что 30-летний Труба был исключён из заявки команды на матч с «Питтсбургом» в связи с возможным обменом. «Рейнджерс» хотят избавиться от игрока и грозят ему включением в список отказов, если тот не согласится на сделку по обмену его в другую команду.

В «Рейнджерс» Труба оказался в 2019 году, подписав семилетний контракт на $ 56 млн.