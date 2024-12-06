Агент раскрыл подробности ухода и возвращения Ильи Николаева в ярославский «Локомотив»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн прокомментировал заключение «Локомотивом» пробного контракта со своим воспитанником Ильёй Николаевым. Ранее в СМИ критиковали Мильштейна, заявив, что по совету агента спортсмен решил покинуть «Локомотив» и перебраться в Северную Америку.

«Что касается ситуации с Ильёй Николаевым, важно уточнить факты. После окончания первого контракта новичка в КХЛ в 19 лет, Илья подписал новое соглашение на два года, рассчитывая получить шанс играть в КХЛ. К сожалению, несмотря на все усилия, за год он так и не получил возможности выйти на лёд в матчах КХЛ.

Более того, инициатива расторгнуть контракт за год до его завершения исходила от клуба «Локомотив». В этой ситуации единственным шансом продолжить карьеру и реализовать себя для Ильи стал переезд в Северную Америку. Мы с ним обсудили этот шаг, понимая, что участие в USHL — единственной доступной для него юниорской лиге, где игрокам не платят зарплату — это реальная возможность продолжить борьбу за профессиональный контракт.

Я искренне уважаю Илью за его смелость и решимость. Он был готов принять вызов и пойти на такой шаг ради своей мечты», — написал Мильштейн.