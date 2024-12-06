«Ак Барс» поменял вратаря в первом периоде после трёх пропущенных шайб от «Витязя»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин принял решение сменить вратаря Тимура Билялова на Амира Мифтахова после трёх пропущенных шайб команды в первом периоде матча с «Витязем» в КХЛ. Смена вратаря произошла сразу же после третьей шайбы соперника.

Шайбами в составе подмосковной команды отметились Алексей Макеев, Александр Дарьин и Андрей Чивилёв.

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«Ак Барс» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции, набрав за 30 матчей 41 очко. «Витязь» располагается на девятой строчке Западной конференции, в 33 матчах набрав 32 очка.