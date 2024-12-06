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«Ак Барс» поменял вратаря в первом периоде после трёх пропущенных шайб от «Витязя»

«Ак Барс» поменял вратаря в первом периоде после трёх пропущенных шайб от «Витязя»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин принял решение сменить вратаря Тимура Билялова на Амира Мифтахова после трёх пропущенных шайб команды в первом периоде матча с «Витязем» в КХЛ. Смена вратаря произошла сразу же после третьей шайбы соперника.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Перерыв
3 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Макеев (Бучельников, Барак) – 00:50 (5x5)     2:0 Дарьин (Ежов) – 05:58 (5x5)     3:0 Чивилёв (Бусыгин) – 12:23 (5x5)     3:1 Яшкин (Галимов, Петан) – 16:36 (5x4)    

Шайбами в составе подмосковной команды отметились Алексей Макеев, Александр Дарьин и Андрей Чивилёв.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» идёт на четвёртом месте в Восточной конференции, набрав за 30 матчей 41 очко. «Витязь» располагается на девятой строчке Западной конференции, в 33 матчах набрав 32 очка.

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