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Вадим Епанчинцев отреагировал на поражение «Сибири» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Вадим Епанчинцев отреагировал на поражение «Сибири» в матче с «Салаватом Юлаевым»
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался после поражения от «Салавата Юлаева» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бутузов (Мёрфи, Широков) – 37:29 (5x4)     1:1 Тодд – 40:20 (5x5)     2:1 Хмелевски (Панин) – 47:09 (5x5)     3:1 Ремпал (Шаров, Ян) – 59:17 (en)    

«Честно признаюсь, обидное поражение. По содержанию – с нашей стороны была одна из лучших игр. Но в третьем периоде в первой смене пропустили, соперник перехватил инициативу и воспользовался моментами. Второй гол – неправильно сыграли на стандарте, соперник после вбрасывания был на добивании первым. Был момент, «один в ноль» надо было забивать, реализация – не лучшая с нашей стороны. Повторюсь, что содержанием игры довольны, неплохой рисунок просматривался. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Сибири» на официальном сайте.

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