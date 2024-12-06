Вадим Епанчинцев отреагировал на поражение «Сибири» в матче с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев высказался после поражения от «Салавата Юлаева» (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Честно признаюсь, обидное поражение. По содержанию – с нашей стороны была одна из лучших игр. Но в третьем периоде в первой смене пропустили, соперник перехватил инициативу и воспользовался моментами. Второй гол – неправильно сыграли на стандарте, соперник после вбрасывания был на добивании первым. Был момент, «один в ноль» надо было забивать, реализация – не лучшая с нашей стороны. Повторюсь, что содержанием игры довольны, неплохой рисунок просматривался. Готовимся к следующей игре», — приводит слова Епанчинцева пресс-служба «Сибири» на официальном сайте.