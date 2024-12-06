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Северсталь — Барыс, результат матча 6 декабря 2024, счет 5:3, КХЛ 2024-2025

Хет-трик форварда «Северстали» Скоренова нанёс «Барысу» седьмое поражение подряд в КХЛ
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В эти минуты на льду Ледового дворца в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местная «Северсталь» удержала победу в игре с казахстанским «Барысом» со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 3
Барыс
Астана
1:0 Скоренов – 09:10 (4x5)     2:0 Скоренов (Муханов, Абросимов) – 26:37 (5x4)     2:1 Асетов (Николишин) – 38:58 (4x5)     3:1 Коростелёв (Пилипенко, Аймурзин) – 45:29 (5x4)     4:1 Пилипенко (Калдис) – 48:28 (5x5)     4:2 Бурдасов (Николишин, Бекетаев) – 49:04 (5x4)     4:3 Бурдасов (Асетов) – 56:20 (5x5)     5:3 Скоренов – 59:46 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Заброшенными шайбами в составе «Северстали» отметились Никита Коростелёв, Кирилл Пилипенко и Александр Скоренов, оформивший хет-трик. У «Барыса» точные броски на счету Алихана Асетова и Антона Бурдасова (2).

«Северсталь» одержала вторую победу за последние пять матчей. Команда из Череповца поднялась на шестую строчку Западной конференции, набрав 38 очков в 33 встречах.

«Барыс» проиграл седьмой матч подряд. Команды из Астаны располагается на 11-м месте в Восточной конференции с 21 очком в 35 встречах.

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