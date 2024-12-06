Хет-трик форварда «Северстали» Скоренова нанёс «Барысу» седьмое поражение подряд в КХЛ

В эти минуты на льду Ледового дворца в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местная «Северсталь» удержала победу в игре с казахстанским «Барысом» со счётом 5:3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Заброшенными шайбами в составе «Северстали» отметились Никита Коростелёв, Кирилл Пилипенко и Александр Скоренов, оформивший хет-трик. У «Барыса» точные броски на счету Алихана Асетова и Антона Бурдасова (2).
«Северсталь» одержала вторую победу за последние пять матчей. Команда из Череповца поднялась на шестую строчку Западной конференции, набрав 38 очков в 33 встречах.
«Барыс» проиграл седьмой матч подряд. Команды из Астаны располагается на 11-м месте в Восточной конференции с 21 очком в 35 встречах.
- 6 декабря 2024
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