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Витязь — Ак Барс, результат матча 6 декабря 2024, счет 3:5, КХЛ 2024-2025

«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и одержал победу над «Витязем» в гостях
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На «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь», забросивший три шайбы подряд в первом периоде, не смог удержать преимущество и проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 3:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
1:0 Макеев (Бучельников, Барак) – 00:50 (5x5)     2:0 Дарьин (Ежов, Головков) – 05:58 (5x5)     3:0 Чивилёв (Бусыгин) – 07:37 (5x5)     3:1 Яшкин (Галимов, Петан) – 16:36 (5x4)     3:2 Сафонов (Семёнов, Лямкин) – 25:10 (5x5)     3:3 Петан (Галимов, Миллер) – 40:12 (5x4)     3:4 Галимов (Миллер, Яшкин) – 52:14 (5x4)     3:5 Дыняк (Лучевников) – 59:43 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шайбами у «Витязя» в первом периоде отметились Алексей Макеев, Александр Дарьин и Андрей Чивилёв. После этого «Ак Барс» поменял вратаря: вместо Тимура Билялова в воротах место занял Амир Мифтахов. Затем «Ак Барс» забросил четыре безответные шайбы, они на счету Дмитрия Яшкина, Ильи Сафонова, Ника Петана, Артёма Галимова и Никиты Дыняка.

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд и поднялся на третью строчку Восточной конференции, набрав 43 очка в 31 матче. «Витязь» уступил второй раз кряду и идёт девятым в Западной конференции, заработав 32 очка в 34 встречах.

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