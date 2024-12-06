«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и одержал победу над «Витязем» в гостях

На «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Витязь», забросивший три шайбы подряд в первом периоде, не смог удержать преимущество и проиграл казанскому «Ак Барсу» со счётом 3:5.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шайбами у «Витязя» в первом периоде отметились Алексей Макеев, Александр Дарьин и Андрей Чивилёв. После этого «Ак Барс» поменял вратаря: вместо Тимура Билялова в воротах место занял Амир Мифтахов. Затем «Ак Барс» забросил четыре безответные шайбы, они на счету Дмитрия Яшкина, Ильи Сафонова, Ника Петана, Артёма Галимова и Никиты Дыняка.

«Ак Барс» одержал четвёртую победу подряд и поднялся на третью строчку Восточной конференции, набрав 43 очка в 31 матче. «Витязь» уступил второй раз кряду и идёт девятым в Западной конференции, заработав 32 очка в 34 встречах.