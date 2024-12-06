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Куньлунь — Сочи, результат матча 6 декабря 2024, счет 5:3, КХЛ 2024-2025

«Куньлунь» обыграл «Сочи», прервав серию из трёх поражений
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В эти минуты на льду «Арены-Мытищи» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Китайский «Куньлунь» одержал победу над «Сочи» со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 О'Реган (Шартье, Звягин) – 04:59 (5x5)     2:0 Сомерби (Локхарт) – 05:54 (4x5)     2:1 Швырёв (Тимашов, Корягин) – 22:59 (5x5)     3:1 Граовац (Локхарт, Юрчо) – 25:49 (5x4)     3:2 Уткин (Кузнецов, Мачулин) – 34:01 (5x5)     3:3 Федотов (Тянулин, Венгрыжановский) – 38:12 (5x5)     4:3 Фу – 57:54 (5x5)     5:3 Граовац (Юрчо, Сомерби) – 59:14 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Подопечные Михаила Кравца вели в счёте 2:0 и 3:1, но соперник дважды сумел отыграть преимущество в счёте. В составе «Куньлуня» шайбами отметились Дэнни О'Реган, Дойл Сомерби, Тайлер Граовац (2) и Паркер Фу. У «Сочи» точные броски на счету Игоря Швырёва, Дмитрия Уткина и Максима Федотова.

«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений и располагается на 10-й строчке Западной конференции, набрав 30 очков в 35 матчах. «Сочи» проиграл в пятый раз кряду и занимает 11-ю строчку с 25 очками в 33 встречах.

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