«Куньлунь» обыграл «Сочи», прервав серию из трёх поражений

В эти минуты на льду «Арены-Мытищи» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Китайский «Куньлунь» одержал победу над «Сочи» со счётом 5:3.

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Подопечные Михаила Кравца вели в счёте 2:0 и 3:1, но соперник дважды сумел отыграть преимущество в счёте. В составе «Куньлуня» шайбами отметились Дэнни О'Реган, Дойл Сомерби, Тайлер Граовац (2) и Паркер Фу. У «Сочи» точные броски на счету Игоря Швырёва, Дмитрия Уткина и Максима Федотова.

«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений и располагается на 10-й строчке Западной конференции, набрав 30 очков в 35 матчах. «Сочи» проиграл в пятый раз кряду и занимает 11-ю строчку с 25 очками в 33 встречах.