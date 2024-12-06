«Куньлунь» обыграл «Сочи», прервав серию из трёх поражений

В эти минуты на льду «Арены-Мытищи» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Китайский «Куньлунь» одержал победу над «Сочи» со счётом 5:3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Подопечные Михаила Кравца вели в счёте 2:0 и 3:1, но соперник дважды сумел отыграть преимущество в счёте. В составе «Куньлуня» шайбами отметились Дэнни О'Реган, Дойл Сомерби, Тайлер Граовац (2) и Паркер Фу. У «Сочи» точные броски на счету Игоря Швырёва, Дмитрия Уткина и Максима Федотова.
«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений и располагается на 10-й строчке Западной конференции, набрав 30 очков в 35 матчах. «Сочи» проиграл в пятый раз кряду и занимает 11-ю строчку с 25 очками в 33 встречах.
- 6 декабря 2024
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