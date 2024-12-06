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ЦСКА в серии буллитов переиграл «Торпедо», продлив победную серию до четырёх матчей

В эти минуты на льду «Нагорного» в Нижнем Новгороде закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Торпедо» в серии буллитов проиграло московскому ЦСКА — 1:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шайбами в составе команд отметились Егор Виноградов и Виталий Абрамов. Абрамов, к слову, стал автором победного буллита в послематчевой серии.

ЦСКА набрал 43 очка и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда Ильи Воробьёва встретится с ярославским «Локомотивом» (8 декабря) на выезде.

«Торпедо» проиграл вторую встречу кряду. Команда Игоря Ларионова располагается на восьмой строчке в Западной конференции с 36 очками в 33 матчах. В следующей встрече нижегородцы сыграют с тольяттинской «Ладой» (8 декабря) дома.