ЦСКА в серии буллитов переиграл «Торпедо», продлив победную серию до четырёх матчей

В эти минуты на льду «Нагорного» в Нижнем Новгороде закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Торпедо» в серии буллитов проиграло московскому ЦСКА — 1:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Шайбами в составе команд отметились Егор Виноградов и Виталий Абрамов. Абрамов, к слову, стал автором победного буллита в послематчевой серии.
ЦСКА набрал 43 очка и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда Ильи Воробьёва встретится с ярославским «Локомотивом» (8 декабря) на выезде.
«Торпедо» проиграл вторую встречу кряду. Команда Игоря Ларионова располагается на восьмой строчке в Западной конференции с 36 очками в 33 матчах. В следующей встрече нижегородцы сыграют с тольяттинской «Ладой» (8 декабря) дома.
- 6 декабря 2024
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