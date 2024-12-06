Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Торпедо — ЦСКА, результат матча 6 декабря 2024, счет 1:2 буллиты, КХЛ 2024-2025

ЦСКА в серии буллитов переиграл «Торпедо», продлив победную серию до четырёх матчей
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на льду «Нагорного» в Нижнем Новгороде закончился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Местное «Торпедо» в серии буллитов проиграло московскому ЦСКА — 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Полтапов, Нестеров) – 30:02 (5x5)     1:1 Виноградов (Свечников, Филлипс) – 45:55 (5x5)     1:2 Абрамов – 65:00    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Шайбами в составе команд отметились Егор Виноградов и Виталий Абрамов. Абрамов, к слову, стал автором победного буллита в послематчевой серии.

ЦСКА набрал 43 очка и располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче команда Ильи Воробьёва встретится с ярославским «Локомотивом» (8 декабря) на выезде.

«Торпедо» проиграл вторую встречу кряду. Команда Игоря Ларионова располагается на восьмой строчке в Западной конференции с 36 очками в 33 матчах. В следующей встрече нижегородцы сыграют с тольяттинской «Ладой» (8 декабря) дома.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android