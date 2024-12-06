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Форвард «Северстали» Скоренов прокомментировал хет-трик в ворота «Барыса»

Форвард «Северстали» Скоренов прокомментировал хет-трик в ворота «Барыса»
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Нападающий «Северстали» Александр Скоренов, оформивший хет-трик в ворота «Барыса» (5:3), прокомментировал победу над казахстанской командой в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«На самом деле, получился классный матч. Мы очень хорошо играли два периода, контролировали шайбу. Единственное – сами себе «привезли» гол. В третьем периоде мы немного подрасслабились после того, как сделали счёт 4:1. Но довели встречу до победного конца. Рад, что сегодня мы победили. Очень приятно и важно забивать, особенно когда ты тем самым помогаешь команде выиграть. Спасибо парням, кто отдал мне сегодня передачи. Спасибо команде. Всем, кто нас поддерживает. Тренерскому штабу — за доверие. Болельщикам — за то, что приходите и поддерживаете нас. Это очень важно», — приводит слова Скоренова пресс-служба «Северстали» в телеграм-канале.

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